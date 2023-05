Dybala pronto dal primo minuto per Siviglia-Roma, ora tocca decidere a Mourinho

Le sensazioni sono buone dopo il provino di questa mattina, Paulo Dybala se la sente. La caviglia non fa male, risponde bene alle sollecitazioni della palla, al contrario dell’ultimo allenamento svolto a Trigoria martedì. A poche ore dalla finale contro il Siviglia, Paulo vuole dare una gioia al suo allenatore, mettendosi a disposizione già dall’inizio del match, cosa che il tecnico non aveva previsto fino alla vigilia, vedendolo ancora in condizioni precarie e poco sicuro nel calciare il pallone.

Ora sta al tecnico stesso decidere (e rischiare) se impiegarlo o meno nell’undici titolare, provato fino a ieri senza l’argentino, o con lui solo a mezzo servizio. «Ha solo venti, trenta minitini nelle gambe», ci ha confessato Mou dopo la conferenza stampa del giorno prima.

Un po’ di pretattica ci sta, e Mourinho in questp è un maestro e ci sono i precedenti che lo raccontano (da Pogba a Sneijder) ma è pur vero che Paulo nell’ultimo mese è sceso in campo da titolare per l’ultima volta nella sfida di andata contro il Feyenoord, per poi ripresentarsi solo per due spezzoni contro Leverkusen e Inter, saltando le sfide con Bologna, Salernitana e Fiorentina. La Roma quindi stasera potrebbe scendere in campo con Rui Patricio in porta, i tre di difesa Mancini, Smalling e Ibañez, in mezzo Celik, Cristante, Matic, Pellegrini e Spinazzola, con la Joya e Abraham in avanti. Oppure il piano B, con El Shaarawy o Wjinaldum al posto dell’argentino, come da programmi iniziali.