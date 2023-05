Roma, la Ceo Lina Souloukou a Budapest: prima in piazza con i tifosi e poi alla Fan Zone

C’è anche il nuovo amministratore della Roma Lina Souloukou in piazzale degli Eroi a Budapest dove si stanno radunando i tifosi di Roma e Sivglia. La dirigente ha presenziato a un evento di scambio maglie e poi si è diretta alla fan zone giallorossa assieme ai famigliari.

In città è arrivato anche il presidente Dan Friedkin che ieri sera è stato intercettato sotto il suo hotel da alcuni tifosi. Il tycoon giallorosso ha preferito non rispondere alle domande sul futuro di Mourinho, si è limitato a sorridere in attesa del risultato di questa sera nella finalissima di Europa League.