Diretta Roma-Portimonense ore 20, dove vederla in tv e streaming

La Roma campione d'Europa in Conference League festeggia anche d'estate. Questa volta al botteghino: sono oltre 36mila le tessere vendute. Numeri da record visto che era dall'estate 2004 che il club non superava i 30 mila abbonati. Oggi si scende in campo per la partita con la Portimonense. Un banco di prova interessante per vedere all'opera la squadra di Mourinho che segue con attenzione la crescita della rosa in vista dell'inizio di stagione. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Roma-Portimonense probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Carles Perez; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Samuel; Moufi, Pedrao, Relvas, Seck; Estrela, Bruno; Rui Gomes, Anderson, Welinton, Yago. All.: Brito

Dove vedere Roma-Portimonense in diretta tv e streaming

Anche le tv scaldano i motori in vista della stagione calcistica. E quale miglior modo se non quello di trasmettere Roma-Portimonense? La partita, in programma oggi 16 luglio all'Estadio Municipal de Albufeira, avrà inizio alle ore 20. Proprio l'ora in cui Dazn trasmetterà in diretta il match disponibile per gli abbonati. Quest'ultimi, oltre che sulla smart tv, potranno assistere al match anche con smartphone e tablet o tv collegate a internet tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.