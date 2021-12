Diretta Cska Sofia-Roma dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla, Mourinho riparte dalla coppia Zaniolo-Abraham

La Roma di Mourinho gioca a Sofia la sua ultima partita del girone di Conference League. E devono vincere i giallorossi e sperare che il Bodo non superi lo Zorya per passare primi nel girone: si potrebbero evitare in questo modo i playoff di febbraio. Insomma, rimane un obiettivo tutt'altro che semplice da centrare. «Vogliamo vincere la Coppa. Sarebbe un risultato storico» ha detto lo Special One ieri in conferenza. In poche parole: adesso, la Conference, è l'obiettivo stagionale.

SEGUI LA DIRETTA DI CSKA SOFIA-ROMA

Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Mazikou, Galabov, Mattheij, Turitsov; WIldschut, Lam; Muhar, Yomov, Carey; Krastev. All.: Mladenov.

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Cska Sofia-Roma, in programma oggi, 9 dicembre, alle 18.45, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky. I canali scelti sono Sky Sport Action (206) e Sky Sport (253). In streaming, la partita, si potrà seguire tramite l'applicazione Sky Go oppure attraverso il servizio Now Tv. Inoltre, la gara, sarà possibile vederla in chiaro su Tv8, al tasto 8 del telecomando. In streaming, anche sul sito tv8.it