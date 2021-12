Lazio-Galatasaray, Immobile lavora per recuperare per la partita di Europa League

Subito dopo il torello che ha dato il via alla seduta di rifinitura in ottica Galatasaray, la Lazio ha iniziato una serie di esercitazioni atletiche. Nel gruppo, diviso in più stazioni, c’era ancora Ciro Immobile. Anziché staccarsi per un lavoro differenziato, il bomber biancoceleste è rimasto col resto dei compagni. Nel video è il primo della fila composta da Hysaj, Zaccagni, Escalante, Luis Alberto, Lazzari, André Anderson e Radu. Zuccotto, guanti e fasciatura al ginocchio destro, Immobile ci prova per il Galatasaray e fa sul serio perché in seguito ha svolto anche le prove tattiche.