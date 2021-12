Spareggi Europa League Lazio, le possibili avversarie della squadra di Sarri: pericolo Barcellona, Siviglia e Dortmund

Non è andata come ci si aspetta alla Lazio, la gara contro il Galatasaray all'Olimpico. Bastava un gol, una vittoria e invece la partita contro i turchi condanna gli uomini di Maurizio Sarri ai sedicesimi di Europa League, che quest'anno sono tutto meno che una passeggiata. Infatti, le nuove regole prevedono che le seconde classificate di ogni girone se la vedono contro le terze, e quindi le retrocesse, degli otto gironi di Champions League.

Chi sono quindi le squadre che potrebbero incontrare la Lazio e il Napoli, di cui non fa parte - perché italiana - l'Atalanta, anche lei retrocessa nell'Europa cadetta dopo la sconfitta, in casa, contro il Villarreal, che ha staccato il pass per continuare il percorso nella coppa dalle grandi orecchie? Il sorteggio sarà lunedì a Nyon, nella sede dell'Uefa, mentre per le partite che sia biancocelesti, sia azzurri giocheranno in trasferta all'andata le date previste sono 17 e 24 febbraio.

Spareggi Europa League Lazio e Napoli, le possibili avversarie: pericolo Barcellona, Siviglia e Dortmund

Il Barcellona, eh sì, proprio loro. Come non partire da loro, soprattutto. Proprio i bluagrana, che nell'ultimo ventennio hanno più volte dominato in campo europeo, sono scesi a sorpresa in Europa League. E rappresentano di certo lo spauracchio per eccellenza da qui a maggio, anche senza Lionel Messi e con i tanti problemi tecnici e societari che affliggono il "mas que un club".

Passiamo al Borussia Dortmund. In un girone in cui l'Ajax ha fatto razzie, quello C, i gialloneri chiudono a nove punti, come lo Sporting. I tedeschi, però, sono condannati dalla differenza reti. Auf Wiedersehen, Champions! Ma non finisce qui.

Di Zenit e Sheriff Tiraspol sappiamo. Rispettivamente nei gironi di Juventus e Inter, da terze sono pronte a dare fastidio anche nell'altra Europa e hanno dimostrato di saperlo fare. I russi hanno sgambettato il Chelsea di Romelu Lukaku nei minuti di recupero, facendo gioire Leonardo Bonucci e compagni per il primo posto. I moldavi, su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo, hanno seminato il panico a inizio competizione, per poi arrendersi proprio all'Inter, che contro di loro ha totalizzato sei punti su sei. Poco male, perché di stupire proprio non vogliono smettere.

Come il Siviglia, per cui l'ingresso, da retrocessa, in Europa League sa quasi di tappeto rosso steso dritto fino al Paradiso. Eh sì, loro ne hanno vinto talmente tante da fare indigestione. E anche l'Inter ne sa qualcosa. Se pensate che sia già troppo, non sottovalutate Porto e Lipsia. Entrambe hanno dimostrato di essere mine vaganti nelle ultime stagioni (chiedete ad Andrea Pirlo per conferma) e vogliono recitare la voce grossa da marzo in poi. Evitarle al sorteggio sarebbe assolutamente un sollievo, ne siamo certi.