Diretta Chelsea-Juventus dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Una Juventus già qualificata e che viene dalla bella vittoria sul campo della Lazio, fa visita al Chelsea campione d'Europa. Basterebbe un pareggio alla squadra di Allegri per assicurarsi il primo posto nel girone. Convocato Dybala, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Tuchel ha il dubbio Lukaku e se lo porterà fino alla fine. La sensazione è che l'ex Inter nemmeno stasera ci sarà. Fischio d'inizio alle 21.

APPROFONDIMENTI FINANZA Juventus crolla in Borsa dopo l'ok alle condizioni... SPORT Chelsea-Juve, l'arrivo a Londra dei bianconeri SPORT Chelsea-Juventus, Allegri: «Non so se Dybala ha minuti...

Chelsea-Juventus, le probabili formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz. All.: Tuchel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski. All.: Allegri.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv e in streaming

Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Segui la nostra diretta testuale su ilmessaggero.it