Dinamo Zagabria-Atalanta: la difesa è un disastro, Dani Olmo incanta

LIVAKOVIC 6.5Non fa nulla per 74’ poi compie un miracolo su Zapata.STOJOANOVIC 7A destra si trova davanti delle corsie che lui non può non percorrere. Suo l’assist a Leovac per l’1-0.THEPHILE-CATHERINE 6.5Non ha problemi nel tenere Zapata. Il colombiano non riesce a impensierirlo.PERIC 6.5Una gara attenta, giocata con concentrazione.LEOVAC 7.5Una prestazione superlativa. Sigla il gol del vantaggio e regala a Orsic la rete del raddoppio.MORO 6.5In mezzo al campo si sente a suo agio e non lascia spazi ai centrocampisti bergamaschi.DILAVER 6.5Non sbaglia niente e fa correre l’Atalanta.ADEMI 7Il capitano della Dinamo Zagabria mostra subito di che pasta è fatto. È suo l’assist a Orsic per il 3-0.DANI OLMO 8Il ragazzo fuggito da Barcellona è la luce del gioco della Dinamo Zagabria. Abbiamo potuto ammirarlo negli ultimi Europei Under 21 con la Spagna. Si comprende il perché sia seguito dai migliori top club del Vecchio Continente.PETKOVIC 6.5Tiene impegnato i difensori dell’Atalanta con sponde e idee interessanti.ORSIC 8Un passato in Italia con la maglia dello Spezia senza lasciare ottimi ricordi. Si prende la sua rivincita con una tripletta da centravanti vero.BJELICA 7Ammutolisce l’Atalanta con un primo tempo straordinario.GOLLINI 5.5La sua area è assaltata dalla Dinamo Zagabria. Si ritrova avversari ovunque e non può nulla nei quattro gol realizzati dalla Dinamo Zagabria.TOLOI 4Fortunatamente per lui non sempre si ritrova davanti un fuoriclasse come Dani Olmo o uno sprinter come Leovac. In occasioni di due gol degli avversari, tiene in gioco Orsic.DJIMSITI 4.5Avrà pagato l’emozione come il resto dei suoi compagni di squadra, ma al centro della difesa commette molti errori.MASIELLO 4Dalle sue parti prima sfonda Ademi, poi Stojanovic in occasione del vantaggio.HATEBOER 4Stessi (grossi) problemi riscontrati da Toloi contro avversari come Dani Olmo e Leovac.DE ROON 5Non riesce a guidare il centrocampo dell’Atalanta.FREULER 5Difficoltà nel palleggio. La Dinamo Zagabria gli fa venire i capelli bianchi.GOSENS 4In un paio di occasioni si becca le urla di Gasperini. Serata negativa anche per lui.ILICIC 4.5Cerca di inventare qualcosa, ma affonda come tutti gli altri.GOMEZ 4.5Poche idee, pochi guizzi, poche iniziative.ZAPATA 5Cercato poco sfiora il gol soltanto sul 4-0 per la Dinamo Zagabria.MALINOVSKIY 5.5Presente nell’unica vera azione dell’Atalanta, arrivata soltanto al 10’ del secondo tempo.PASALIC 5.5Suo l’unico tiro pericoloso dei bergamaschi su cross di Malinovskiy.GASPERINI 5Si fa sorprendere dalla Dinamo Zagabria nella sera del debutto in Champions sulla panchina dell’Atalanta.