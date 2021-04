De Rossi esce dall'incubo Covid. La moglie Sarah posta la foto e scrive: «37 giorni dopo»

Daniele De Rossi è uscito dall’incubo Covid. Ad annunciarlo è stata la moglie dell’ex calciatore Sarah attraverso un post su Instagram: «37 giorni dopo», è la didascalia allegata alla foto dei due abbracciati insieme. De Rossi è rimasto contagiato nel focolaio che si è generato in Nazionale durante le partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il neo collaboratore tecnico del ct Roberto Mancini è rientrato subito a Roma e poi stato ricoverato presso l’ospedale Spallanzani per l’aggravarsi della polmonite interstiziale bilaterale. Dopo meno di una settimana è stato dimesso, ma è rimasto in isolamento in un altro appartamento fino ad oggi quando il tampone ha dato esito negativo.

