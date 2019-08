De Rossi ammette: «Sono felice come a Roma. Al Boca mi sento a casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non dimenticherò mai nella mia vita come mi ha accolto lo spogliatoio. Volevo sentirmi felice come a Roma e il Boca è stata la risposta». Sono le parole ditrasferitosi in Argentina dopo che la Roma lo ha messo alla porta negandogli il rinnovo contrattuale: «Sono state tre settimane piene di emozioni, di cose nuove. Mi sento felice, mi sento a casa. È cambiato tutto per me, casa, paese, lingua. Ero un po’ spaventato, ma ora sono felicissimo per la gente, per il debutto e per come la squadra mi ha accolto», le sue parole a Fox Sport alla vigilia del match contro il LDU. Daniele ha esordito alla Bombonera in campionato, una partita magica in cui il pubblico è stato il dodicesimo uomo in campo: «È stato bellissimo, ma quando devo giocare lascio da parte le emozioni e mi concentro sulla partita. Tutto questo non influisce sul mio modo di giocare. In Argentina si corre molto, anche se io vorrei che si pensasse di più». Chiusura su Riquelme: «Ammiro quello che ha fatto, anche se giocavamo in maniera diversa. Per me è un idolo, come per tutti gli italiani, lo amano»