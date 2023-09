De Laurentiis, nervi tesi per il caso Osimhen: il presidente del Napoli rifiuta il Tapiro d'Oro

Prima il gol contro l'Udinese, poi il comunicato con cui il Napoli ha provato a mettere la parola fine, ma il caso Osimhen sembra tutt'altro che chiuso. E una prova indiretta è arrivata direttamente dalla trasmissione Mediaset "Striscia La Notizia", che ha provato a intercettare il presidente De Laurentiis per consegnargli il celebre Tapiro d'Oro. Il poco ambito premio è riservato a quei personaggi pubblici che si sono resi protagonisti di polemiche, casi o figuracce e non sempre viene accolto con gioia.

Anche in questo caso infatti De Laurentiis ha allontanato bruscamente l'inviato Valerio Staffelli, che lo aveva provato a fermare alla stazione Termini di Roma.

Ma non solo, stando a quanto racconta il giornalista la discussione con il presidente del Napoli sarebbe degenerata.

«Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all’inviato del tg satirico e alla sua troupe», si legge in un comunicato pubblicato sul sito della trasmissione, «le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell’anno scorso e il “caso Osimhen”: l’inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis. Il presidente, però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato – insieme alla sua troupe – dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato».