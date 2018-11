Cska-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio di Manolas

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al momento a quota 4 punti, infatti scavalcherebbero in classifica i giallorossi, i quali dal canto loro cercano i 3 punti per quello che sarebbe un passo da gigante verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.FORMAZIONI(4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Rodrigo Becao, Magnusson, Nabakin; Oblyakov, Akhmetov; Vlasic, Dzagoev, Sigurdsson; Chalov.(4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, L. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.