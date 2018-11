Roma, Manolas: «Sono l'uomo Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di CSKA Mosca-RomaContro un avversario molto forte abbiamo visto la vera Roma.«Sì, era un partita molto complicata, una squadra che sa giocare la palla, però abbiamo visto che quando la Roma è in difficoltà sa uscire da questi momenti e oggi ne siamo usciti alla grande»Avete ipotecato la qualificazione al prossimo turno di Champions League, vi darà certezze anche in campionato?«Ci deve dare certezze in campionato perché non stiamo facendo quello che possiamo fare, sono convinto che avremo la continuità che dobbiamo avere per prendere i punti».Ti sembra una Roma in crescita?«Queste ultime tre partite dovevamo vincerle, abbiamo pareggiato a Napoli al 90’, il Napoli aveva giocato meglio di noi però potevamo anche vincere, a Firenze abbiamo fatto una grande gara, e oggi abbiamo dimostrato che la Roma è una squadra che può togliere tante soddisfazioni».In Champions fai sempre gol.«Sono “l’uomo Champions”»