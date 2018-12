Ronaldo, vigilia di Natale tra i bimbi dell'ospedale infantile

Buone notizie alla vigilia di Natale per la Juventus: Juan Cuadrado non sarà operato. “Cuadrado in questi giorni si è sottoposto a terapia conservativa con qualche miglioramento - si legge nel bollettino medico -. Al momento non ci sono indicazioni sufficienti per procedere chirurgicamente”. Difficile stabilire una data per il rientro, sicuramente out fino al 2019, tornerà a disposizione appena il ginochio avrà riassorbito l’iperestensione. RONALDO CUORE D’ORO Contro l’Atalanta potrebbe andare in panchina per la prima volta in campionato da inizio stagione, ma fuori dal campo è instancabile: nel pomeriggio, dopo l’allenamento in mattinata, Cristiano Ronaldo e Georgina hanno effettuato una visita privata ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per portare regali e sorrisi ai bambini ricoverati. Un gesto da campione.

Ultimo aggiornamento: 17:35

