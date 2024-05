Un'enorme frana ha sepolto più di 2.000 persone in un remoto villaggio della Papua Nuova Guinea tra giovedì e venerdì scorsi. Il centro nazionale per i disastri del Paese ha dichiarato all'ufficio delle Nazioni Unite nella capitale Port Moresby che la frana ha causato una vasta distruzione, seppellendo vive oltre 2.000 persone. La frana in Papua Nuova Guinea provoca circa 670 morti