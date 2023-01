Lazio, harakiri al Via del Mare: il Lecce ribalta il vantaggio di Immobile. 2-1 e secondo ko consecutivo

Partenza peggiore non poteva esserci per la Lazio di Sarri. Per il tecnico si materializza l’incubo peggiore: sconfitta con tanto di crollo mentale dei suoi calciatori. I biancocelesti passano anche in vantaggio col diagonale di Immobile, ma nel secondo tempo la luce si spegne e il Lecce ribalta il risultato con Strefezza e Colombo, ma soprattutto uno scatenato Di Francesco da subentrato. Sorride Baroni che per la prima volta batte Sarri in Serie A, mentre la Lazio mastica amaro.

Immobile torna dal 1’ e apre le marcature

Il Lecce come preventivato da Sarri parte aggressivo, ma la prima occasione è della Lazio. Calcio di punizione di Cataldi al 6’ che trova perfettamente Casale, ma, su colpo di testa dell’ex Hellas, Falcone vola. Prima parata determinante del portierone dei salentini che però al 14’ crolla. Imbucata proprio di Casale per Immobile che col suo classico movimento in profondità beffa la retroguardia avversaria e con un diagonale di destro porta la Lazio avanti. Ottavo gol di fila in Serie A alla partita d’esordio del nuovo anno (settimo con la Lazio). Il capitano va ancora vicino al bersaglio, così come Basic, ma entrambi sono troppo imprecisi. Dall’altra parte la squadra di Baroni, pure ammonito, non riesce mai a tirare dalle parti di Provedel in un primo tempo che si chiude con la Lazio in vantaggio e con qualche polemica.

Strefezza e Colombo ribaltano il risultato

Nella seconda frazione il Lecce dà l’idea di cambiare marcia e molto lo si deve all’ingresso di Di Francesco, subito pericoloso al contrario di Banda. Provedel si fa trovare pronto in entrambi i tiri del numero 11, ma sulla respinta al 57’ il più lesto di tutti è Strefezza a scaricare la palla in rete col destro. Un mix di errori in casa biancoceleste che spingono Sarri al doppio cambio: dentro Vecino e Felipe Anderson, fuori Milinkovic e Pedro. Nel frattempo però è il Lecce a raddoppiare col tap-in di Colombo su cross di Di Francesco al volo di sinistro. La scossa non arriva invece per la Lazio, con Felipe Anderson troppo remissivo e sprecone soprattutto al 77’ nonostante lanciato a rete. Tocca poi anche a Marcos Antonio e Cancellieri, mentre il Lecce sostituisce Strefezza con Oudin. Il club capitolino si gioca anche la carta Romero, ma la partita è indirizzata e Falcone chiude inoperoso.