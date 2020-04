Coronavirus, la Merkel: «Nessuna pressione da Macron per lo stop Bundesliga. Decideremo il 6»

Angela Merkel ha smentito in conferenza stampa che il presidente francese Emmanuel Macron l'abbia chiamata per chiederle di bloccare la ripresa della Bundesliga. «No - ha risposto ad un giornalista che le aveva posto la domanda - abbiamo contatti regolari con Macron ma di questa questione non ho mai sentito parlare».



Il 6 maggio ci sarà una «chiara decisione» sullo sport. Lo ha affermato Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, dopo l'incontro con i Laender. Si aspetta per quella data anche una decisione sulla Bundesliga, il cui campionato potrebbe riprendere solo a porte chiuse, dal momento che è stato ribadita l'interdizione dei grandi eventi e dei grandi assembramenti di persone fino al 31 agosto. Ultimo aggiornamento: 18:32

