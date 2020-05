Serie A femminile, oggi si decide se proseguire o archiviare la stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe essere il "giorno del giudizio" anche per la. Nel consiglio federale di questa mattina si potrebbe decidere se cercare di temporeggiare oppure se mandare definitivamente in archivio la stagione. È più probabile la seconda opzione, ma ci potrebbero essere dei clamorosi colpi di scena. Vedremo.Che le cose siano ancora in alto mare con una chiarezza che fino al momento non c'è mai stata, lo prova la Juventus che, nell'attesa, ha deciso di riprendere a lavorare a Vinovo sotto gli occhi di Rita Guarino. A quanto risulta è stata l'unica società al momento a prendere questo provvedimento e, a piccoli gruppi, ha convocato le proprie tesserate. Anche quelle che ormai avevano lasciato la città piemontese. Prendiamo ad esempio la romana Caruso che, alla fine del lockdown, aveva cominciato ad allenarsi con l'attaccante della Florentia Martinovic sul lungomare di Ostia. Per poi pubblicare ieri una stories su Instagram dove mostrava di essere al JMedical.In tutto questo tempo nessuna società però è stata ferma. La Roma di Betty Bavagnoli ha lavorato al ritmo della doppia seduta giornaliera con allenamenti specifici proposti alle ragazze. Così come Fiorentina e Milan. I top club quindi hanno prestato la massima attenzione. Anche perché, come detto, c'è anche l'ipotesi di tornare in campo.L'indiscrezione forte nelle ultime ore è che Urbano Cairo avrebbe deciso di puntare sulle donne. Secondo quanto trapelato avrebbe "preso di mira" l'Orobica. Difficile poterne acquisire il titolo sportivo, visto che si tratta di società di regioni differenti, ma con una riforma del calcio non è detto che il Torino nella prossima stagione non possa essere ai nastri di partenza. Sarebbe sicuramente una notizia importante che dimostra come l'interesse verso le "ragazze mondiali" non si sia affievolito.