Allenamenti sospesi a data da destinarsi. Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, la Roma di Paulo Fonseca non tornerà mercoledì mattina a lavorare a Trigoria. I calciatori, spiega il club giallorosso, seguiranno programmi personalizzati a casa, sia sul piano atletico sia su quello del regime alimentare. Gli infortunati in particolare svolgeranno sedute di fisioterapia video-assistite Ultimo aggiornamento: 12:32

