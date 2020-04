Premier League, nessun accordo con i calciatori per il taglio stipendi

Nessun accordo, al momento, tra i calciatori inglesi e la Premier League sul taglio degli stipendi. Sono diverse le richieste che l'assocalciatori ha fatto pervenire alla federazione per cercare di raggiungere un accordo. La prima, la più importante, è che il loro taglio dei salari vada a garantire lo stipendio ai dipendenti del club e non metterli in cassa integrazione, come al momento hanno già fatto Tottenham e Liverpool e come starebbero pensando altri club. C'è anche ovviamente una questione economica. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dell'Inghilterra, più che un taglio i calciatori avrebbero chiesto una sospensione della retribuzione per poi riavere i soldi, gradualmente, ad emergenza finita senza nessuna decurtazione dei propri salari. Una toppa in poche parole in questo momento così grave. Infine hanno anche chiesto che la Premier aumenti il contributo di 20milioni di sterline già versato per aiutare gli ospedali e le varie associazioni impegnate in prima linea in questa lotta contro il coronavirus. Le trattative sono ancora in corso ma al momento non si vede nessuna schiarita all'orizzonte.

