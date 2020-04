© RIPRODUZIONE RISERVATA

Larischia di ripartire senza. Il suo ritorno insi sta facendo davvero arduo e forse la decisione di tornare in, il 18 marzo, per trascorrere la quarantena nella sua mega villa di, non molto distante da, non è stata quella giusta. Questo perché per fronteggiare la pandemia,, il presidente francese, ha prolungato le misure di restrizione fino all’11 maggio (se i contagi aumenteranno, però, si andrà oltre questa data). Tra queste, c’è la chiusura delle frontiere con i paesi al di fuori dell’. Quindi, per ora all’attaccante brasiliano potrebbe essere vietato l’ingresso nel paese fino a quando saranno in vigore queste restrizioni. Ma per il Psgnon è l’unico problema. Sulla stessa barca ci sono anche, tornati rispettivamente in. Discorso diverso, invece, per. L’ex difensore delè sì tornato in Brasile come Neymar, ma dal marzo 2019 ha ottenuto la nazionalità francese. Per questo motivo Thiago Silva potrà rientrare in Francia appena sarà convocato dal club transalpino per la ripresa degli allenamenti.