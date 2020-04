L'Equipe: «Stagione senza fine, ma continueremo a tenervi informati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terreno di gioco vuoto, spalti deserti, e in cielo tante nuvole nere: con quest'immagine su tutta la prima pagina, L'Equipe saluta i suoi lettori dopo che il governo ha annunciato che il campionato di calcio e di rugby non si concluderanno. In alto, il grande titolo «Una stagione senza fine».In basso nella pagina, poche righe, il saluto del direttore, Jér“me Cazadieu: «Di fronte a questo cataclisma - scrive il capo della redazione del quotidiano sportivo, dopo aver riassunto l'annuncio del premier Edouard Philippe che ha "messo in quarantena per almeno altri 3 mesi" lo sport - L'Equipe proseguirà la sua missione di informazione come fa dall'inizio della crisi. Ogni giorno, continueremo a proporvi contenuti inediti su tutti i nostri supporti. Grandi storie, inchieste, serie, epopee per rimanere al fianco dei lettori, dei navigatori internet e dei telespettatori. Tutti quelli per i quali lo sport è un'attività vitale».All'interno, molte pagine dedicate al fischio finale anticipato della stagione, con grande risalto agli interrogativi che ne scaturiscono: «Si deve attribuire il titolo di campione al Psg che, dopo 28 giornate e una partita in meno, ha 12 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia?», «Cosa decidere per la qualificazione alle coppe europee?» e «Bisogna far retrocedere in Ligue 2 le ultime 2 di Ligue 1, Amiens e Tolosa?». Poi l'intervista al presidente della Federcalcio, Noel Le Graet, che conferma «È finita» e si augura almeno di poter riprendere la stagione 2020-2021 a porte chiuse dal mese di agosto.