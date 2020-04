Coronavirus, Fifpro: «E' minaccia esistenziale per il calcio femminile»

Il calcio femminile, recente acquisizione del mondo del pallone, potrebbe finire i suoi giorni prima di diventare una realtà consolidata: ne è convinta l'associazione internazionale dei calciatori Fifpro, che definisce la crisi del coronavirus come una «minaccia esistenziale» per il calcio giocato da donne. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione ha invitato gli organi di governo e le parti interessate ad agire per proteggere le giocatrici e «costruire una base più solida». «È probabile che la situazione attuale rappresenti una minaccia quasi esistenziale se non viene data alcuna considerazione specifica per proteggere l'industria del calcio femminile», ha affermato Fifpro.



L'associazione in particolare è preoccupata per la mancanza di standard globali che lasciano le giocatrici delle donne «a rischio di perdere il proprio sostentamento. A causa delle sue leghe professionali meno consolidate, dei salari bassi, della portata più ristretta di opportunità, degli accordi di sponsorizzazione diseguali e dei minori investimenti aziendali, la fragilità dell'ecosistema calcistico femminile è esposta dalla situazione attuale». A meno che non vi sia un impegno a stabilizzare le competizioni, l'arresto economico «alla fine si tradurrà in insolvenze di club altrimenti redditizi e stabili in molti mercati», conclude il rapporto.

