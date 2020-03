L’emergenza coronavirus ha inevitabilmente congelato molte trattative di calciomercato. Discorso simile per alcuni rinnovi a cifre monstre, mentre difficilmente ci saranno ripensamenti sul fronte uscite. Ad esempio Alexis Sanchez, in prestito secco all’Inter, non verrà confermato e tornerà al Manchester United come deciso da tempo. Non ha mai convinto Conte e il suo alto ingaggio (15 milioni all’anno) diventa proibitivo, nonostante il sostanzioso contributo del club inglese. Tra i bocciati del manager nerazzurro c’è pure Diego Godin. Il centrale uruguaiano ha faticato ad adattarsi alla difesa a tre del tecnico salentino, tanto che già da alcuni mesi il suo entourage ha avuto contatti con delle società inglesi e sondato il terreno con l’Atletico Madrid, per valutare un clamoroso ritorno. Di certo, con la crisi economica alle porte, non sarà facile per il classe '86 mantenere l’ingaggio da 4,5 milioni a stagione (più bonus) percepito quest’anno a Milano. L’uscita di Boban ha invece modificato i piani di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha discusso il rinnovo del contratto perché l’intenzione dell'ad Gazidis è quella di puntare su attaccanti più giovani come Arkadius Milik del Napoli. In scadenza nel 2021, il polacco ha interrotto la trattativa per il prolungamento del suo accordo prima dello stop del campionato.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, i dipendenti del Liverpool aiuteranno i supermercati

Ultimo aggiornamento: 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA