Barcellona, al via i test anti-Coronavirus per Messi e compagni

È statoil primo giocatore dela varcare questa mattina poco dopo le 9 i cancelli dellaper effettuare i test per accertare la positività o meno di qualche giocatore blaugrana al, misura necessaria per pianificare la ripresa degli allenamenti della squadra blaugrana.Dopo il nazionale spagnolo è stata la volta diseguito da. I primi giocatori convocati dal club sono rimasti all'interno del centro sportivo una ventina di minuti, oltre al test i calciatori sono stati pesati, e dopo un test per misurare l'indice di massa corporea ed un elettrocardiogramma sono stati rispediti a casa.Il secondo turno ha visto arrivare alla Ciutat Esportiva, seguiti da. Nei turni successivi anche, arrivato in auto abbastanza scuro in volto.Torna al lavoro anche il, fermo dal 13 marzo. I “blancos” sono arrivati stamattina nellacon le proprie auto, alcuni di loro indossavano mascherine e guanti. Uno dei primi a presentarsi è stato l'attaccante francese, seguito da altri big come, poi a seguire tutti gli altri. Tutti i calciatori si sono sottoposti ai test, così come i componenti lo staff e i dipendenti del club più titolato del mondo. Anche il Real Madrid, inteso come Polisportiva, è stato colpito dal virus, dopo che il 12 marzo era stata accertata la positività del cestista