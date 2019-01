Coppa del Re, il Barcellona batte il Levante 3-0 e si qualifica per i quarti

Una doppietta di Dembelè, il solito Messi che ispira e segna e il Barcellona conquista i quarti della Coppa del Re. I blaugrana hanno battuto 3-0 il Levante, ribaltando al Camp Nou il ko dell'andata (2-1). Ma sul risultato pende però l'annunciato ricorso del Levante che accusano i catalani di aver mandato in campo illegalmente un giovane del vivaio, Chumi, nella gara di andata. Secondo quanto riporta la stampa spagnola il giocatore non avrebbe potuto giocare perché era squalificato. Il club catalano si è già difeso dicendo che Chumi aveva già scontato lo stop in campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA