Sorteggio Conference League, la Fiorentina sorride: ai quarti c'è il Viktoria Plzen

Le italiane avevano già pagato prima con il sorteggio di Europa League. E menomale che l'urna di Nyon ha sorriso alla Fiorentina. La squadra di Italiano ha pescato i cechi del Viktoria Plzen, evitando squadroni come il Fenerbahce e l'Aston Villa. Un sorriso per la squadra toscana, che giocherà pure il primo match in trasferta. E anche se i gol fuori casa non valgono più "doppio", sappiamo benissimo che un poco la differenza la fa. Lo abbiamo visto in Champions League con tutte le squadre del nostro Paese.

IL CAMMINO

La squadra ceca è allenata da Koubek e ha chiuso al primo posto il girone di Conference League vincendole tutte. Diciotto punti totali contro Dinamo Zagabria, Astana e Balikani. Cammino semplice, senza dubbio. Nell'ultimo turno ha eliminato il Servette ai calci di rigore dopo il doppio zero a zero tra andata e ritorno. Evidente che davanti ci sono dei problemi. Ma è altrettanto evidente che la difesa è il punto forte di questa formazione: nelle partite del girone il Viktoria Plzen ha subito un solo gol (miglior difesa della competizione) segnandone comunque nove. I cechi sono terzi in campionato a nove punti di distacco dallo Sparta Praga che però la scorsa settimana è stato distrutto quattro a zero.

TATTICA

Il Vikoria gioca con tre difensori dietro. E con due mezzepunte alle spalle di Tomas Chory, che è forse il miglior elemento in rosa. Un attaccante classe 1995, anche nazionale, ha segnato due gol contro lo Sparta e contro il Servette è stato quello che ha tirato il primo rigore della serie realizzandolo. In ogni caso non sembra uno di quelli che contro la difesa viola può fare la differenza. E la squadra di Italiano può sicuramente pensare alla semifinale con un certo ottimismo. E perché no, anche alla semifinale, visto che il tabellone ha messo i toscani dalla parte di Club Brugge e Paok Salonicco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magari potremmo rivedere di nuovo la Fiorentina in finale come l'anno scorso. Sperando in un esito diverso, ovvio.