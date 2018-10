D'Anna esonerato, Ventura riparte dal Chievo. Domani il primo allenamento

Giornata decisiva quella di oggi per il Chievo alle prese con il cambio di panchina dopo l'esonero di D'Anna, che verrà ufficializzato a breve. L'allenatore sarà Gian Piero Ventura, ansioso di tornare in pista dopo la disastrosa esperienza alla guida dell'Italia. Già c'è stato un incontro tra le parti nel quale Ventura ha dato la sua disponibilità per guidare il Chievo, ora si attende solo la comunicazione ufficiale. Ieri mattina, il principale candidato a sostituirlo sembrava esser e Iachini ma la trattativa tra l'ex tecnico del Sassuolo e la dirigenza veneta è naufragata per divergenze legate alla durata del contratto.



Il Chievo ha pubblicato sul proprio sito la nota che ufficializza l'esonero di D'Anna: «Il ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».



Il presidente Campedelli ha deciso: Gianpiero Ventura sarà il nuovo allenatore del Chievo. Ormai l'accordo è fatto. L'ex ct riparte su una panchina di Serie A, dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale. Campedelli ha deciso di puntare su Ventura per uscire dalle sabbie mobili della classifica (Chievo ancora a -1). Manca solo il comunicato ufficiale. Domani l'ex tecnico del Torino guiderà il primo allenamento a Veronello in mattinata. Dopo la seduta probabile la presentazione ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 13:25

