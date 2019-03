Chelsea, tifosi contro Sarri: alcuni rinunciano al biglietto

Si moltiplicano le iniziative anti-Sarri da parte della tifoseria 'Blues', che da tempo chiede alla dirigenza di Stamford Bridge un avvicendamento in panchina. Per Maurizio Sarri e il Chelsea non tira buon vento. Ma questa, ormai, non sembra essere più una notizia, tenuto conto delle ultime débacle di Higuain e compagni. L'ultima vicenda vede protagonisti gli abbonati che, secondo quanto scrive il Daily Mail, avrebbero messo in vendita i propri posti per le prossime partite, boicottando a modo proprio squadra e tecnico. Sarebbero più di 400 i titolari di biglietti che avrebbero messo all'asta i posti per la partita di Premier dell'8 aprile prossimo contro il West Ham. Poco importa se si tratti di uno dei tanti derby di Londra. Per il match del 21 aprile, contro il Burnley, gli abbonati disposti a rinunciare al proprio diritto di andare allo stadio sarebbero addirittura 700. La prossima partita casalinga del Chelsea è in programma il 3 aprile contro il Brighton: per quell'occasione dovrebbero essere 'solò 150 gli abbonati assenti a Stamford Bridge.

