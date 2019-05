Sarri, messaggio alla Juve. Hazard, addio in grande stile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kepa 6Non può nulla sul gol di Iwobi, qualche respinta di troppo ma sempre in sicurezzaAzpilicueta 6,5Domina e non molla mai, capitano in campo e fuoriChristensen 6,5Posizione e tempi giusti, nessun errore, serata più tranquilla del previstoDavid Luiz 6,5Ha poco da fare ma lo fa bene, Lacazette e Aubameyang gli fanno il solleticoEmerson 7Una freccia avvelenata per gli avversari. Corsa e assist, padrone incontrastato della fascia, l’uomo in piùKanté 6Non è al meglio e si vede, ma Sarri non può rinunciare a uno come lui. Poco incisivo, ma tanto carattere.Jorginho 7Sempre lucido, non perde mai la posizione e entra nelle azioni decisive. L’uomo di Sarri.Kovacic 6,5Parte timido, poi mette in difficoltà gli avversari con strappi poderosi e tocchi di palla morbidissimi.(76’ Barkley 6 Entra e amministra)Pedro 7,5L’uomo delle finali: nona rete in finale per un giocatore che ha vinto tutto ed è sempre stato decisivo nei momenti più delicati(70’ Willian ng)Giroud 8La sblocca in tuffo di testa, conquista il rigore del 3-0. Decisivo contro il suo passato, dal Mondiale con la Francia all’Europa League.Hazard 8Doppietta in finale, il modo migliore di chiudere l’avventura con il Chelsea.Sarri 8Capolavoro assoluto, non vince ma stravince il confronto con lo specialista Emery, secondo tempo da incorniciare e un messaggio chiarissimo alla Juve.