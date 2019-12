Le pagelle: Gomez è il faro, Castagne firma un gol storico

Ultimo aggiornamento: 21:18

Nel primo tempo salva l’Atalanta sul colpo di testa di Junior Moares.Cerca di tenere a bada le folate offensive dello Shakhtar.Pericoloso quando si lancia in avanti sui calci piazzati.Lotta senza paura ed è protagonista in questo miracolo sportivo dell’Atalanta.Quando Gomez salta Dodo con un tunnel, si arrabbia con l’argentino perché era libero sul secondo palo. Poi il Papu si fa perdonare e gli serve l’assist di un gol storico.Non tira mai indietro il piede. È un guerriero.Partita di quantità e qualità.Sembra andare in difficoltà quando viene aggredito, ma in fase difensiva sbaglia poco. Poi al 94’ chiude il match con lo 0-3.Non ha problemi nell’impegnare Pyatov. Poi nel secondo tempo raddoppia e mette al sicuro il risultato.È il faro di questa Atalanta. Il Papu con la maglia dei bergamaschi si sta togliendo le soddisfazioni più belle.Graziato dall’arbitro nella ripresa. Rischia l’espulsione per somma di ammonizioni.Prova a fare il suo una volta gettato nella mischia ed è sua la punizione da dove arriva il raddoppio di Pasalic.Tre sconfitte nelle prime tre gare di Champions, poi ha preso le misure e ha costruito una delle più belle imprese europee del calcio italiano.