Le pagelle dell'Atalanta: il Papu è meraviglioso, Palomino è insuperabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La traversa lo salva dal bellissimo tiro di Orsic.Da un suo cross Gosens centra la traversa e nel proseguo dell’azione Muriel si procura il rigore. Ammonito, sarà squalificato contro lo Shakhtar.Un bel duello con Petkovic e Orsic, i due attaccanti della Dinamo Zagabria.Non molla mai un pallone e puntuale nelle chiusure.Un liscio in area all’inizio, ma sfiora il raddoppio dopo il penalty di Muriel. È Peric a negargli il gol con un salvataggio prodigioso.Grande intensità, da parte sua, in mezzo al campo. Costringe all’errore gli avversari croati.Rincorre i giocatori della Dinamo Zagabria senza fermarsi mai.Centra una traversa clamorosa con uno splendido tiro al volo.Rischiavano di pesare i due lisci in mezzo all’area davanti a Livakovic.Si procura il rigore, non sbaglia dagli 11 metri e con i suoi movimenti apre spazi per tutti.Esalta il pubblico di San Siro con le sue giocate (tre tunnel nel primo tempo e uno nella ripresa). Dai suoi piedi arrivano le iniziative migliori dell’Atalanta e firma un gol meraviglioso. Sbaglia il possibile 3-0.Appena entra centra il palo sfiorando così la terza rete della Dea.Fa il suo senza problemi.Se l’Atalanta è ancora in corsa per gli ottavi, nonostante le tre sconfitte iniziali, è soprattutto merito suo.