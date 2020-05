Cellino scarica Balotelli: «Portarlo al Brescia è stato un errore»

Non lo faccio più. Chiaro Massimo Cellino su Balotelli. «Portarlo al Brescia è stato un errore». È l'amara ammissione del presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, sulla decisione di ingaggiare la scorsa estate Mario Balotelli. Il 29enne bresciano in caso di retrocessione sarà automaticamente svincolato: «Non è interessato al futuro del club, penso non voglia più stare in Italia. Penso che entrambi abbiamo commesso un errore -spiega Cellino alla Bbc-. Portarlo a Brescia, nella sua città, pensavo lo spingesse ad impegnarsi molto, ma al tempo stesso penso sia stato gestito male dal mio precedente allenatore».

