Capello attacca Zaniolo, la mamma sbotta: «Sei un esempio, non farti destabilizzare»

Ha fatto discutere la frecciata diavvenuta ieri sera dopo il match tra: «Non prendere la sua strada!», le parole dell’ex tecnico ache ha preso come esempio negativo proprio il centrocampista della Roma. A difenderlo è intervenuta mamma Francesca, sempre molto attiva sui social network che con una stories si è schierata a favore del figlio: «Sarò pure tua madre, ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo. E' un esempio per tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te. Tu che a 19 anni hai esordito in Champions, tu che a 19 anni hai fatto doppietta nella stessa competizione. Dice tanto il più giovane italiano a riuscirci...Tu che a 19 anni hai esordito in Nazionale A, tu che a 19 anni sei stato eletto miglior giovane della Serie A 2018/2019, tu che a 20 anni vanti già 47 presenze con l'AS Roma, con 7 gol e 3 assist. Tu che per me dovresti essere e continuare ad essere un esempio, non una strada da evitare per tutti i tuoi coetanei, i più giovani e i più grandi. Compreso il bravissimo Esposito. Sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non ti destabilizzi. Ti adoro». Un commento preceduto da uno: «A volte è meglio tacere... Senza più parole!»