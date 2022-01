Camerun, almeno 6 persone morte nella ressa all'esterno dello stadio per il match di Coppa d'Africa

Almeno sei persone sono morte in Camerun nella ressa all'esterno dello stadio che ha ospitato la partita di Coppa d'Africa fra i padroni di casa e le Comore. L'incidente allo stadio Olembe, nella capitale Yaounde, prima della partita valida per gli ottavi di finale della competizione. Naseri Paul Biya, governatore della regione centrale del Camerun, ha affermato che potrebbero esserci più vittime.

Secondo le forze dell'ordine circa 50.000 persone stavano cercando di assistere alla partita. Lo stadio ha una capacità di 60.000 persone, ma non doveva essere pieno per più dell'80% a causa delle restrizioni Covis. Il Camerun ha vinto la partita 2-1 e ha raggiunto i quarti di finale.

An official in Cameroon says at least six people have died in a stampede outside a stadium hosting an African Cup of Nations soccer game. The stampede occurred as crowds struggled to get access to Olembe Stadium in the Cameroon capital of Yaounde. https://t.co/MBucmn4RQZ

