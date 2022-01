Coppa d'Africa, problemi cardiaci per Aubameyang e Lemina: entrambi lasciano la Nazionale

Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina (ex Juventus) lasciano la Coppa d'Africa e faranno ritorno nei propri club d'appartenenza per sottoporsi a ulteriori controlli dopo che nei giorni scorsi sono emersi dei problemi di natura cardiaca: insieme a loro anche Axel Meyé. Ad annunciarlo è lo stesso Gabon, con il quale erano impegnati nella massima competizione continentale. Prima della sfida contro il Ghana la Federazione aveva già fatto sapere come «secondo la commissione medica della CAF, i giocatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina - appena usciti dal Covid - non possono prendere parte a questo match. Gli esami mostrerebbero lesioni cardiache. La CAF non ha voluto correre rischi».

🚨

Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football - FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

I giocatori erano risultati nei giorni scorsi positivi al Covid e costretti perciò a fermarsi. Una volta negavitizzatisi non sono stati però convocati neppure per il match contro i ghanesi, fino alla decisione di rimandarli a casa e proseguire con degli esami più approfonditi con i medici rispettivamente di Arsenal e Nizza. Per quanto riguarda l'attaccante dei Gunners, come riporta "The Athletic", non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.