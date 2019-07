Pau Lopez sempre più vicino alla Roma, il Betis tratta Lunin con il Real

Il Betis Siviglia ha contattato il Real Madrid mostrando il proprio interesse per il portiere ucraino Andrey Lunin, giocatore che la scorsa stagione era in prestito al Leganes. Il Betis sta esplorando la possibilità di richiedere il trasferimento del portiere prima dell'imminente partenza del portiere Pau López verso la Roma per 18 milioni di euro, secondo quanto riporta El Confidencial. Il giocatore ha già trovato un accordo con il club giallorosso. Inoltre l'operazione includerebbe una percentuale sulla rivendita di Antonio Sanabria.





