Un altro vertice di calciomercato, a poche ore dall'ufficialità dicome tecnico del. Il dt Maldini ha incontrato ieri l'agente di, per definire in tempi brevi il riscatto dell'attaccante croato e quindi lo scambio con il portoghese. Il summit è stato positivo e già da domani i rossoneri potrebbero avere un nuovo contatto telefonico con la società tedesca, per chiudere un'operazione importante anche in ottica plusvalenza.c (in prestito fino al 2021) si trova molto bene ae da tempo spinge per la conferma. Stessa volontà per, autore di ben 16 gol in stagione con la maglia della formazione di. L'ostacolo resta quel 50% destinato alla Fiorentina in caso di vendita del croato classe '93.L'incontro con Ramadani ha permesso aldi approfondire pure la situazione di. Ilè in uscita dale i rossoneri vorrebbero ingaggiarlo con la formula del prestito e obbligo di riscatto. Nei mesi scorsi è stato monitorato anche dal Napoli, ma ormai da settimane De Laurentiis ha concentrato tutti gli sforzi di Osimhen. E l'affare è virtualmente concluso. Con in tasca l'accordo con il Lille, la società campana è riuscita infatti a raggiungere anche l'intesa con il nuovo agente del calciatore, William D'Avila. Dunque, la tanto attesa firma dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. A proposito di procuratori, come anticipato dal Messaggero Federico Bernardeschi cambia agente. L'attaccante bianconero resta uno dei protagonisti di questo calciomercato e, insieme al suo nuovo entourage, approfondirà le offerte italine (non c'è solo quella del Napoli, che intanto per la fascia continua a trattare Under) ed estere arrivate nell'ultimo periodo.