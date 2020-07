© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima Capri, poi Olbia. Il Napoli ha scelto due splendide e suggestive cornici per ottenere il sì di Victor Osimhen e mandare in porto l’operazione più costosa dell’era De Laurentiis. E lo scenario ha sicuramente avuto il suo fascino perché dopo il soggiorno di due giorni in Campania dei primi di luglio, lunedì a bordo dello yacht del presidente del Lille, l’attaccante nigeriano ha detto sì al ds Giuntoli. Si tratta di un affare record, da quasi 100 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e alti premi così suddiviso: circa 55 milioni più Ounas (valutato 25) al club francese, con un stipendio sui 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni al calciatore. L’operazione è stata molto lunga, articolata, con i tanti protagonisti che hanno continuato a discutere dei dettagli fino a tarda notte. Particolarmente complessa la parte relativa alle commissioni. Ottenuto il sì del giocatore, il ds Giuntoli ha dovuto infatti discutere con i nuovi agenti del bomber nigeriano (anche i vecchi manager pretendono un indennizzo) la percentuale per il trasferimento. Due club inglesi hanno provato poi un inserimento, ma dopo il caso Pépé il Lille ha continuato a fare il tifo per il Napoli spingendo Osimhen verso l’Italia. Il classe ‘98 prenderà il posto del partente Milik.Come da programmi, senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 il polacco verrà venduto in questa sessione di calciomercato. Il presidente De Laurentiis lo girerebbe volentieri all’Atletico Madrid o alla Roma nell’ambito dell’affare Under, ma l’attaccante azzurro ha fatto sapere di voler aspettare ancora la Juve , con cui vanta un accordo da 5 milioni di euro a stagione. Il club campano, da parte sua, non ha chiuso la porta ai bianconeri e ha fatto sapere di essere disposto a sedersi al tavolo con la società torinese a patto che si arrivi alla quotazione dell’ex Ajax di 40 milioni, con o senza il cartellino di Bernardeschi. Il fantasista toscano piace molto a Gattuso che lo ritiene l’esterno ideale per il suo 4-3-3. L’affare è però rallentato dall’ingaggio dell’ex viola, orientato a valutare tra l’altro un possibile cambio del suo entourage al termine di questa sessione.Saranno quindi giorni molto intensi per gli esterni offensivi in cerca di riscatto, a partire da Under della Roma. Il turco, seguito anche da Everton e Borussia Dortmund, vive questo finale di stagione da ex. Ma nonostante il poco minutaggio con Fonseca in panchina, il club giallorosso continua a valutarlo tra i 30-35 milioni di euro: una cifra raggiungile solo grazie a qualche abilità al tavolo della trattativa. A proposito di attaccanti, Gervinho sta per salutare il Parma: lo aspetta il Benevento di Pippo Inzaghi. L’ivoriano è pronto ad accettare il ricco triennale del club sannita, letteralmente scatenato in questa fase e deciso a perfezionare importanti colpi dopo la promozione in A. I campani infatti sognano anche Mandzukic.