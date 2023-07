Domenica 2 Luglio 2023, 07:58

Giochi a incastro all'infinito. Alzata l'offerta a 13 milioni per Marcos Leonardo: a breve potrebbe cedere, il Santos. Torreira (favorito) e Paredes si contendono un posto in regia perché Hjulmand e Maxim Lopez piacciono tanto, ma ormai costano troppo. Berardi deve decidere se accettare definitivamente la Lazio e andare a pressare il Sassuolo. Orsolini è stato sondato, Lucas Vazquez viene tenuto in alto nell'elenco. Proposti e rifiutati, Cuadrado e Pereyra, al momento. Perché in mediana Sarri sogna sempre Zielinski, ma Giuntoli vuole portarselo a Torino. Con Milinkovic e Luis Alberto confermati a centrocampo oltretutto, è difficile inserire un altro big di quel livello. Per Gedson Fernandes e Veerman se ne parlerà dunque ed eventualmente in un secondo momento. C'è il rischio che ad Auronzo vada solo lo zoccolo duro che ha conquistato il secondo posto, ma con tre competizioni non è certo il "miracolo" anche il prossimo anno: «L'obiettivo è quello di passare il turno in Champions - assicura Provedel, presente al Gp d'Austria - e se dovessimo affrontare il Real Madrid sarebbe bellissimo». Il programma di Sarri è però conquistare l'Europa che conta, tramite il campionato, per due-tre anni di seguito. Così soltanto si può fare il salto.

Vincenzo D'Amico, il ricordo della Lazio: «Una leggenda, capitano nei momenti difficili». I social: «Grande signorilità»

DIRITTI TV

È fondamentale per il bilancio. Lotito lo sa, ha sposato il progetto di Maurizio per questo e vuole accontentarlo. Ma solo da martedì forse riuscirà a mettere il turbo. Il mercato è ufficialmente iniziato ma, dopo gli impegni politici, la battaglia sui diritti tv sta assorbendo il patron. Non è affatto slegato il discorso. Una società non può operare con un patrimonio netto negativo (anche di soli 20 milioni), provocato dalle perdite d'esercizio. È necessario tornare in equilibrio, perché la Lazio è quotata e non può rivalutare gli asset per rimpolpare il patrimonio netto come fatto da altre big del calcio italiano. Insomma, i soldi della Champions (che portano pure costi in più, anche sui premi) non bastano per i rinforzi, ecco perché la quota dei diritti tv biancocelesti diventa vitale per il futuro. Lotito sta lottando in Lega per la Lazio e solo dopodomani potrà davvero dedicarsi a tutto il resto, compresi i rinnovi da mettere nero su bianco.

SPAZIO IN ROSA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna fretta di annunciare ufficialmente il ruolo di ds nell'organigramma societario, c'è tempo sino a inizio campionato. Ha già il mandato, Angelo Fabiani, e sta lavorando intensamente anche sulla Primavera e sulle uscite a Formello. Il costo della rosa è ormai al limite, serve fare spazio. Attesa la fumata bianca per l'addio Maximiano: 8 milioni dal Rayo Vallecano da reivestire su Audero. Il Bologna ha bussato per Cancellieri, al Verona piace Akpa Akpro che può rimpolpare il tesoretto. Sull'uscio anche Basic e Marcos Antonio. Almeno sulle cessioni bisogna accelerare il ritmo. Luca Romero è già approdato al Milan a parametro zero: «Voglio ringraziare la Lazio, è stato un onere indossare la maglia biancoceleste. E voglio ringranziare anche i tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo».