Calciomercato, tutti gli affari di oggi. Tonali Newcastle ai dettagli, Vicario a un passo dal Tottenham. Asta Frattesi, Juve su Partey

Ora decisive con accordo Newcastle - Milan a un passo per Tonali, ultimi dettagli da sistemare prima delle visite mediche (probabilmente in Romania, dove è impegnata l’Under 21) e l’ufficialità per una cifra di circa 75 milioni di euro con ingaggio da 8 milioni a stagione per il centrocampista. Anche Vicario è a un passo dalla Premier: l'offerta ufficiale del Tottenham di circa 20 milioni ha convinto l’Empoli, e c’è già l’ok del portiere. Vicario al Tottenham complica i piani dell’Inter, che lo aveva individuato come possibile sostituto di Onana in caso di offerta dai 60 milioni in su. Mentre l’Empoli per la porta pensa a Scuffet, Cragno, Carnesecchi o Audero.

L’Inter aspetta segnali da Brozovic pronto ad accettare l’offerta dall’Arabia Saudita, e saluta Dzeko, ufficiale al Fenerbahce a parametro zero, mentre Gosens valuta l’Union Berlino. E sarà derby con il Milan per Frattesi, con la Juve sullo sfondo: il gioiellino del Sassuolo in questo momento è il centrocampista più ambito sul mercato di serie A, a cifre che non si avvicinano nemmeno a quelle del Newcastle per Tonali.

La Juve intanto aspetta la risposta di Rabiot sul rinnovo, e intanto prova a convincere Lotito ad abbassare le pretese per Milinkovic Savic dalla richiesta di 40milioni cash. Manna proverà a inserire Zakaria come contropartita ma Sarri vuole Rovella. Sondaggio dei bianconeri sul vecchio pallino Thomas Partey, si potrebbe affondare in caso di addio di Rabiot. Mentre su Chiesa si registra l’interessamento del Liverpool, ma servono almeno 60 milioni di euro. Il Napoli è pronto a rinnovare Kvaratskhelia fino al 2028 e non cederà Osimhen se non di fronte a offerte fuori mercato. Mentre Giuntoli a breve potrebbe essere liberato da De Laurentiis con un anno di anticipo, e raggiungere Manna a Torino. Pirlo è in lizza per la panchina del Lecce, dopo l'addio a Baroni. Amrabat può cedere alla corte della Liga, lo vuole l’Atletico Madrid.