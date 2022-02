Lazio, battesimo in campo per Cabral. L'assenza di Marusic non preoccupa

Dopo la contestazione fuori da Formello contro Lotito e Tare conditi da due striscioni eloquenti la Lazio si è concentrata sulla prossima sfida. Dopodomani i biancocelesti saranno ospiti della Fiorentina e come da programma oggi sono andate in scena le prove tattiche dell’antivigilia. Sarri continua a tenere i suoi calciatori lontani da tutto quello che esula dai doveri di campo. Il prossimo avversario sarà una concorrente diretta per l’Europa e per questo motivo il Comandante pretenderà la massima concentrazione.

Primo allenamento per Cabral: capoverdiano provato su entrambi i lati del tridente

Fin da subito c’è stata una novità in gruppo. Si tratta ovviamente dell’ultimo arrivato Jovane Cabral. Prima seduta agli ordini del nuovo allenatore. Il capoverdiano è stato provato sia a destra che a sinistra in un tridente completato da Felipe Anderson al centro come falso nueve e uno dei due giovani Romero e Raul Moro a rotazione. Di fronte invece il Comandante ha schierato l’artiglieria pesante: Immobile, Zaccagni e Pedro. Con la seduta di oggi completata per intero a questo punto l’esterno canario si candida per una maglia da titolare al Franchi. Presente anche Basic, ieri molto scosso per il furto subito. Per sapere qualcosa di più sulle prove tattiche bisognerà attendere la rifinitura di domani, ma ad oggi il ballottaggio sembra essere solo uno: Basic-Luis Alberto.

Lazio, Marusic assente ma atteso domani in gruppo

Non preoccupa l’assenza odierna di Marusic. Il montenegrino è reduce da qualche acciacco, ma domani è atteso in gruppo. Niente seduta invece per Kamenovic, così come per Acerbi e Akpa Akpro. Quest’ultimo dovrebbe tornare la prossima settimana agli ordini di Sarri, mentre il centrale ha messo nel mirino il periodo tra il Bologna e il Porto. Anche quest’oggi sono stati aggregati quattro giovani della Primavera. Si tratta del portiere Furlanetto e dei tre difensori Floriani Mussolini, Santovito e De Santis.