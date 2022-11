Primavera, terza vittoria consecutiva per la Lazio. Pescara battuto 2-0. Sanderra a -2 dalla vetta

Ritorno in campo col sorriso per la Lazio Primavera dopo la pausa. La squadra di Sanderra conferma i passi in avanti delle ultime settimane e batte anche il Pescara. Nonostante le assenze di Ruggeri, Milani, Magro e Troise i biancocelesti ottengono la terza vittoria di fila nel girone B di Primavera 2 e continuano la risalita in classifica. I gol di Crespi e Dutu infatti spediscono l’under 19 capitolina a sole due lunghezze dal primo posto occupato dal Benevento. Aggregato per l’occasione Bertini dalla prima squadra.

Crespi e Dutu stendono il Pescara

Partita difficile quella del centro sportivo “Delfino” che fin dal primo tempo si dimostra ricca di occasioni. Sia Lazio che Pescara spesso arrivano a un passo dal gol, ma al duplice fischio le porte restano inviolate. Nel secondo tempo invece i biancocelesti aumentano i giri e in dieci minuti indirizzano la sfida. Ad aprire i conti ci pensa Crespi al 49’. Il bomber appoggia comodamente la palla in rete dopo un’azione personale di Saná Fernandes. Il raddoppio arriva cinque minuti dopo con Dutu. Il centrale recupera il pallone, lo affida a Floriani Mussolini e chiude l’azione con un colpo di testa proprio sul cross del terzino. Un doppio colpo duro per il Pescara che non riesce più a reagire fino al triplice fischio che sancisce il sorpasso della Lazio sulla squadra di Memushaj.