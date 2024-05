Venerdì 3 Maggio 2024, 08:31

È stata ufficializzata una donazione a favore del reparto chirurgico pediatrico dell'ospedale di Pescara, frutto della generosa raccolta di solidarietà dell'associazione M'Arcord, per consentire l'acquisto di un visore 3D, innovativo strumento e sistema per la sostituzione di farmaci e sedazione dei bambini. La buona azione è stata realizzata nel corso di un evento organizzato dal presidente di M'Arcord, Carlo Di Simone, lo scorso mese di marzo, quando è andato in scena il Talent show kids nel Teatro Cavour di Pescara.

Una manifestazione, presentata dall'attrice Tiziana Di Tonno, riservata a bambini da 6 a 12 anni che si sono cimentati in varie discipline artistiche, canto, musica, ballo e recitazione, e premiati da una giuria di giornalisti, musicisti ed artisti. La somma raccolta, di mille euro, è stata consegnata ad Amico, l'Associazione malformazioni infantili chirurgiche che ha sede proprio presso il reparto chirurgia pediatrica di Pescara, che provvederà all'acquisto del sistema di realtà virtuale chiamato Tommi, al raggiungimento della cifra necessaria con altre donazioni, quantificata in 5 mila euro. Tommi è un progetto sperimentato con successo all'ospedale Buzzi di Milano, che ambisce a far ridurre l'uso di farmaci e sedativi nei bambini ospedalizzati, perché in grado di stimolare in profondità l'attenzione di chi la sta utilizzando.



