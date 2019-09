Cagliari-Verona, dalle 18.00 La Diretta La squadra di Maran punta in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' di oltre 45 anni fa l'ultimo pareggio in campionato tra Cagliari e Verona: 1-1 con gol di Marchesi per gli ospiti e di Zaccarelli per il Verona. Sui 14 precedenti giocati in Sardegna si contano 9 vittorie dei padroni di casa, 3 nulla di fatto ed 1 sola affermazione dei veneti, l'1-2 del 1 marzo 2015 grazie ai gol di Toni e di Gomez contro cui nulla ha potuto la marcatura di Daniele Conti nel finale.LE FORMAZIONI:CAGLIARI:VERONA:Cagliari e Verona scendono in campo nella partita domenicale delle ore 18 per la 6a giornata di Serie A. Dopo le 2 sconfitte iniziali, i sardi hanno infilato una serie di 3 vittorie consecutive ai danni di Parma, Genoa e Napoli ed ora in graduatoria guardano dall'alto molte altre compagini grazie ai 9 punti complessivi fin qui conquistati; scaligeri fermi a quota 5, con l'unica piena soddisfazione stagionale colta a Lecce grazie al successo di misura della seconda giornata.