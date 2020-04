© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cagliari campione d’Italia esattamente mezzo secolo fa è una straordinaria storia italiana. Pierluigi Cera di quella squadra era il capitano e con quella maglia diventò il primo libero moderno del nostro calcio. Più tardi Gaetano Scirea e Roberto Tricella dichiararono di essersi ispirati a lui.“Un’autentica impresa, non si può definirla in altra maniera”."L’anno prima c’è stato un certo rammarico per non averci creduto fino in fondo. Ci mancò la convinzione giusta che invece arrivò nella stagione successiva, ormai consapevoli sin dall’inizio di poter stare con le grandi e giocarcela”.“Quella gara con rigori dati e non dati, assegnati erroneamente e fatti ripetere, ci diede ulteriori consapevolezze sulle nostre potenzialità. Io e Mancin dopo le proteste con l’arbitro Lo Bello fummo squalificati. Avevamo soltanto 16 giocatori in rosa, così con Tomasini che avevo sostituito nel ruolo, nella gara successiva a Bologna eravamo rimasti soltanto in 13”.“Il mister non ti stressava mai e ti concedeva anche un giorno in più a casa. Era un uomo taciturno ma sempre con la battuta pronta. Forse avrebbe potuto fare una carriera ancor più prestigiosa ma si è tolto la soddisfazione di vincere uno scudetto a Cagliari”.“Vivevamo in foresteria, eravamo tutti buoni amici, sempre insieme ogni giorno. Scopigno mi aveva dato un’autorità in campo ma non c’era un giocatore fuori dal coro”.“Ormai eravamo convinti dell’impresa che realizzammo con due giornate d’anticipo. Pur avendo molta memoria sinceramente non ricordo i gol col Bari di quella giornata, forse eravamo davvero certi di centrare il nostro obiettivo”.“Intanto il gol nel sangue e poi la potenza, il calcio, era bravissimo di testa e in acrobazia, un vero goleador. A parte Gigi, quella formazione era valida sotto l’aspetto tecnico con tante individualità come Domnghini, Gori, Brugnera, Greatti, Nenè, una squadra completa. In 30 partite prendemmo soltanto 11 gol, un record ancora adesso”.“Sì, arrivammo a un passo dal titolo. Perdemmo la finale col Brasile praticamente negli ultimi venti minuti. Quella parte di gara sancì la loro superiorità ma fino a quel punto ce la giocammo alla pari”.“Sì, li ho visti giocare e si esprimono bene tra giovani e meno giovani. E’ una Nazionale interessante”"Certo, l’Italia la devi mettere sempre tra le squadre che possono vincere il titolo”.“No, ormai devono chiudere tutto, baracca e burattini perché questa situazione non è mica una barzelletta. Non c’è il tempo per completare il campionato anche perché ci sono ancora molte partite da giocare”.“Sicuramente guarderemo in modo diverso la nostra quotidianità. Il calcio lo metto in seconda battuta. Dobbiamo reagire a quello che sta succedendo e che speriamo finisca quanto prima”.“Forse il primo anno quando arrivai qui a Cesena dove conclusi la carriera e dove vivo. In quella stagione figuravo sempre tra i migliori in campo al punto che, anche dopo diventai un riferimento per la comunità. E poi sentire Gaetano Scirea nelle interviste, dire che si ispirava al mio modo di giocare è stata una vera emozione”.