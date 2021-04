Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona si uniscono al Fantacalcio su blockchain

Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona si uniscono ai club italiani di Serie A già presenti su Sorare. In questo modo salgono a 11 le squadre del massimo campionato nazionale ad essere presenti sul Fantacalcio creato su blockchain.

Fondata nel 2018, Sorare sta diventando celebre attraverso gli oggetti da collezione digitali e grazie alla tecnologia blockchain applicata al suo fantacalcio globale, la società sta lavorando per creare "il gioco nel gioco". Sorare sta trasformando il mondo dei fan dello sport online e offre alla sua comunità un nuovo modo per connettersi ai club e ai giocatori che amano. La piattaforma ha registrato un volume di vendita mensile di carte di oltre 28 milioni dollari in 130 paesi nel mondo.

Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona entrano in questo modo a far parte di Sorare, il campionato di calcio digitale con blockchain. Salgono così a 11 i football club italiani presenti sulla piattaforma di Fantasy Football internazionale, insieme ad oltre 140 squadre internazionali. I collezionisti di tutto il mondo, così, potranno giocare, collezionare e scambiare le nuove carte digitali dei giocatori delle squadre italiane, da Roberto Pereyra a Fabio Quagliarella, da João Pedro a Musa Barrow.

Sorare oggi conta oltre 130.000 utenti attivi mensili in tutto il mondo, con 28 milioni di dollari di carte vendute al mese in 130 paesi.

