© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era un calcio in bianco e nero, come le tv dell’epoca, ma a colori. Cinquant’anni fa lo scudetto dalle maglie viola della Fiorentina si trasferì su quella bianca, con bordi rossoblù, del Cagliari. Una straordinaria gita al Sud per il tricolore, che fino al allora si era spinto al massimo fino a Bologna. Tranne le eccezioni della Roma ‘42 e della Fiorentina ‘56. Pilastro di quella squadra unica era Comunardo Niccolai, passato alla storia delle chiacchiere da bar soltanto come “il re degli autogol”. Niccolai, 73 anni, sta trascorrendo la quarantena in casa a Pistoia «da bravo pensionato ormai».«Certo. Avevamo in porta Albertosi, mica l’ultimo arrivato. E poi c’erano Martiradonna, Zignoli, Cera. Eravamo una buona squadra...».«All’epoca si marcava a uomo. Io mi dovevo incollare al centravanti avversario. Gente come Boninsegna, Amarildo, Clerici, Sormani... I terzini invece giocavano a zona anche se Martiradonna era più un marcatore come me. Scopigno per me è stato un padre. Una persona straordinaria. Parlava poco ma quando apriva bocca lo stavamo tutti a sentire».«Difficile giudicare dalla tv. Poi io ormai seguo solo le partite della Nazionale. Non sono abbonato alla pay tv».«Certo. Andai al Mondiale di Messico ‘70. Ero anche titolare, ma dopo un quarto d’ora della prima partita mi feci male alla caviglia (Italia-Svezia 1-0, uscì al 37’ sostituito da Rosato, ndr). Peccato. Fu una grande avventura. Arrivammo fino alla finale col grande Brasile. Però giocarlo sarebbe stata un’altra cosa...»«No, quel titolo non nacque dal caso. Fu un percorso di due-tre anni. Avevamo un presidente Arrica (che in realtà aveva la carica di direttore generale, ndr) che si sapeva muovere e costruì quella squadra pezzo per pezzo».«Tutto è possibile, ma è molto difficile. Oggi servono tanti soldi...»«Credo che ci sarà crisi come ovunque ma che il calcio ne riuscirà ad uscire piano piano, magari a partire dalla prossima stagione. Credo sia difficile riuscire a recuperare questa».«Ma il calcio senza pubblico perde molto. Anche chi scende in campo ne sente la mancanza, sia degli applausi che degli insulti. Caricano anche quelli».«Mah, quattro o cinque (in realtà furono sei, 5 in campionato e uno in coppa, ndr). Ma le mie avevano qualcosa di speciale...I tifosi avversari mi gridavano: Niccolai, pensaci tu!» (ricorda ridendo).«Certo, andammo un mese in America a giocare. Ci chiamavamo Chicago Mustang. Però non ricordo che mese era, ci dovrei pensare».«Guardi, noi allo scudetto ci credevamo. Come le dicevo non piovve dal cielo. E poi stavamo a Cagliari, con lo stadio Amsicora pieno e i tifosi un po’ d’ansia ce la fecero venire».Del resto come si fa a non essere emozionati quando si sta per scrivere la storia? Come fece il Cagliari, campione d’Italia proprio oggi. Cinquant’anni fa.