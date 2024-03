Brighton-Roma, le probabili formazioni: Dybala e Lukaku verso la panchina. A centrocampo c'è Bove

Il 4-0 dell’andata permetterà a Daniele De Rossi di fare un ampio turnover in vista del ritorno in Inghilterra. La squadra di De Zerbi sarà agguerrita, ma segnare cinque gol ai giallorossi non sarà impresa facile. Per questo il tecnico coglierà l’occasione di lasciare a riposo chi, nelle ultime settimane, ha accusato qualche problema fisico come Paulo Dybala. L’argentino oggi ha svolto solo una parte dell’allenamento con la squadra e giovedì dovrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto a Baldanzi. Resterà fuori anche Lukaku (oggi seduta differenziata), al suo posto si prepara Azmoun inserito in lista Uefa per il secondo blocco di partite europee. A sinistra, invece, Zalewski potrebbe far riposare El Shaarawy. Cambia anche il centrocampo, perché Bove dovrebbe partire titolare assieme a Pellegrini (risparmiato a Firenze) e Cristante. Rivoluzionata anche la difesa a quattro, comincerà Celik a destra reduce da un’ottima prestazione europea, a sinistra ci sarà Spinazzola e al centro Mancini e Ndicka. Restano in infermeria Sanches, Smalling, Abraham e Kristensen (fuori dalla lista Uefa).

Brighton-Roma, le probabili formazioni

Falmer Stadium, giovedì 14 marzo ore 21

Brighton (4-2-3-1): 1 Verbruggen; 2 Lamptey, 5 Dunk, 29 van Hecke, 3 Igor; 11 Gilmour, 13 Gross; 40 Buonanotte, 10 Enciso, 24 Adingra, 18 Welbeck

A disp.: 23 Steele, 38 McGill, 4 Webster, 14 Lallana, 15 Moder, 20 Baleba, 28 Ferguson, 30 Estupinian, 31 Ansu Fati, 34 Veltman, 44 Peupion, 47 Baker-Boatley

All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka, 37 Spinazzola; 52 Bove, 4 Cristante, 7 Pellegrini; 35 Baldanzi, 17 Azmoun, 59 Zalewski

A disp.: 63 Boer, 1 Rui Patricio, 2 Karsdorp, 6 Smalling, 69 Angelino, 16 Paredes, 14 Llorente 2 Aouar, 35 Baldanzi, 92 El Shaarawy, 90 Lukaku.

All.: De Rossi

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Assistenti: Lupp-Achmüller

Quarto uomo: Schlager

Var: Dankert AVAR: Stegema