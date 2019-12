Brescia-Sassuolo 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali

Ultimo aggiornamento: 20:46

Brescia e Sassuolo recuperano la gara della settima giornata non disputata dopo la scomparsa del patron neroverde Squinzi. Le due squadre ci arrivano positivamente: le Rondinelle hanno battuto nettamente il Lecce, il Sassuolo ha portato via un punto dal Meazza contro il Milan.(4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini(4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi